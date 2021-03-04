Путин поприветствовал волонтеров на встрече в Кремле

Москва, 4 марта. Президент России Владимир Путин проводит в Кремле встречу с волонтерами общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».

В начале встречи он поприветствовал пришедших и заявил, что рад видеть всех как в Кремле, так и в онлайн-формате. По словам Путина, пандемия коронавируса постепенно отступает, но впереди еще много вызовов, которые носят опасный характер. Именно поэтому помощь волонтеров нужна всегда, добавил он.

«Ваша работа нужна, ваша поддержка востребована. Надеюсь, что вы ее, эту работу, не оставите», — заявил глава государства.

Накануне Владимир Путин на коллегии МВД поручил ведомству установить причины роста преступности в ряде регионов России.