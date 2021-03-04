Политолог Бредихин предложил выслать журналиста Короткова из России

Москва, 4 марта. Политологи Антон Бредихин и Андрей Кошкин объяснили, почему сотрудника «Новой газеты» Дениса Короткова еще не посадили за пособничество террористам.

В настоящее время правоохранители проводят проверку в отношении журналиста, который подозревается в связях с «Исламским государством»1 (ИГИЛ1, террористическая организация запрещена на территории РФ).

Органам необходимо действовать более оперативно, если дело касается пособничества террористам, считает научный руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин. По его мнению, следует рассмотреть вариант с высылкой Короткова из России.

«Необходимо либо более четко и быстро рассматривать такие дела, либо ставить вопрос по-другому: не пора ли таких людей вообще за пределы Родины отправлять», – отметил политолог.

История сотрудничества журналиста с ИГИЛ может потребовать отработки со стороны силовиков, уточнил доктор политических наук, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

«В период расследования, конечно, никто никакой информации не дает. Мы не знаем, какой ход оно принимает», — сказал эксперт.

Возможно, именно поэтому меры по отношению к Короткову еще не приняты, объяснил он и добавил, что нужно расследовать дело до конца, сообщает «ПолитРоссия».

Ранее по делу сотрудника «Новой газеты» высказался политолог Роман Романов. Он отметил важность его расследования для российского общества.

1 Организация запрещена на территории РФ.