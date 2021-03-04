Максимальные тарифы на вывоз мусора в Дагестане утвердили для Дербента и Кизилюрта

Махачкала, 4 марта. Власти Дагестана установили новые тарифы на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) из населенных пунктов региона. Согласно постановлению Республиканской службы по тарифам, больше всех в 2021 году будут платить жители Кизилюрта и Дербента.

Как сообщает Telegram-канал «Спросите у Расула», тарифы были утверждены профильным ведомством 1 марта. Эта информация подтверждается сообщением на официальном сайте тарифной службы региона, в котором говорится о принятии решений по установлению тарифов по обращению с ТКО.

«Сегодня, 1 марта, состоялось заседание правления. Его членами были рассмотрены вопросы: об утверждении предельных единых тарифов на услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами МБУ «Махачкала-1» и «Горсервис» Дербента. По всем рассмотренным вопросам приняты решения», — отмечается на сайте ведомства.

Согласно постановлению, которое опубликовано в Telegram-канале, МБУ «Махачкала-1» будет обслуживать города Махачкала, Каспийск, Буйнакск, Кизилюрт, а также Унцукульский, Буйнакский, Кумторкалинский и Кизилюртовский районы. В зону ответственности МБУ «Горсервис» войдут города Дербент, Избербаш и Дагестанские Огни, а также еще около 30 районов республики.

Наибольший размер тарифа на вывоз ТКО установлен для Кизилюрта — 300 рублей за кубический метр мусора. Столько же будут платить во втором полугодии жители Дербента. Для Махачкалы и Каспийска размер тарифа составил почти 245 рублей за кубометр. При этом жители большей части районов будут платить за соответствующие услуги около 230 рублей. Минимальная ставка предусмотрена для Дагестанских Огней — менее 83 рублей за кубометр отходов.

Утвержденные тарифы будут действовать с 1 марта по 31 декабря 2021 года. Они будут пересмотрены в установленном законом порядке в конце текущего года.

В конце декабря 2020 года занимавшийся вывозом и утилизацией ТКО в Махачкале и ряде других муниципалитетов региональный оператор УК «Лидер» уведомил Минприроды Дагестана о прекращении вывоза мусора, мотивировав свое решение отсутствием установленных тарифов на 2021 год. Это привело к тому, что бытовые отходы накапливались на территории городов, вызывая недовольство местных жителей. Позднее в Республиканской службе по тарифам объяснили, что стоимость услуг регоператора не могла быть определена из-за грубых нарушений в работе компании. В частности, УК «Лидер» не отвозил отходы для захоронения на полигон в Избербаше, а сбрасывал мусор в окрестностях Махачкалы на территории, не приспособленной для хранения ТКО.

Ранее ФАН сообщал, что проблемы с вывозом и утилизацией отходов в Дагестане привели к возбуждению уголовного дела, которое было поставлено главой Следственного комитета России Александром Бастрыкиным на контроль в центральном аппарате ведомства. Руководство регоператора подозревается в хищении более 200 миллионов рублей.