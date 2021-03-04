Мишустин прибыл с визитом в научный центр «Вектор»

Новосибирск, 4 марта. Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл с визитом в новосибирский научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Ученые «Вектора» изобрели вторую российскую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона». Препарат получил регистрацию в Минздраве РФ осенью 2020 года. Мишустин пообщается с разработчиками вакцины и примет участие в запуске розлива вакцины.

Премьер-министр проведет в Новосибирске два дня. В ходе своей рабочей поездки Мишустин также посетит Новосибирский логистический почтовый центр, Институт ядерной физики им. Будкера Сибирского отделения РАН и Новосибирский национальный исследовательский государственный университет.