Российские медики оценили возможность заразиться COVID-19 через букет цветов

Москва, 4 марта. Цветочный букет, подаренный женщине на 8 Марта, вряд ли может спровоцировать заражение коронавирусом, считают российские врачи.

Риск заразиться коронавирусной инфекцией во время пандемии сохраняется постоянно. Однако вряд ли инфекцию можно подхватить через подаренный на 8 Марта букет цветов. Об этом заявил доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн в интервью РИА Новости.

«Риск, что коронавирус будет передан через букет с цветами, в том числе предназначенный для пожилой женщины, фактически отсутствует – очень низкая вероятность», — считает специалист. Альтштейн заверил, что в праздники женщинам не только можно, но и нужно преподносить букеты.

В своб очередь главный врач медцентра «Лидер медицины», инфекционист Евгений Тимаков заявил, что не надо бояться заражения в цветочных магазинах. По его словам, эти помещения небольшие, и их постоянно проветривают. Но соблюдать меры предосторожности тем не менее нужно, добавил врач.

Ранее американские ученые выяснили, как группа крови связана с заражением коронавирусом. Оказалось, что вирусный RBD-домен предпочитает антигены второй группы крови. Коронавирус использует его для того, чтобы прикрепляться к клеткам-хозяевам.