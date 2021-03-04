Жизнь человека, как и каждого живого существа на планете, неразрывно связана с водой. Наукой доказано, что миллиарды лет назад жизнь вышла из воды на сушу, а тысячи лет назад первые цивилизации формировались именно у природных водоемов.

Значимость воды неоценима, а ее ресурсы кажутся неисчерпаемыми. Однако, несмотря на то, что более 70% поверхности нашей планеты покрыто водой, уже сегодня ощущается ее дефицит для более чем 2 млрд человек.

Привлечь внимание населения планеты к глобальной проблеме и указать на необходимость осознанного, рационального водопотребления призван Всемирный день водных ресурсов.

Дата и история праздника

Впервые о необходимости учреждения глобальной кампании по сохранению воды на Земле заявили эксперты ООН в 1992 году. Тогда на международной конференции в Рио-де-Жанейро была озвучена концепция праздника и его основные задачи. Определена и дата — 22 марта. Всемирный день водных ресурсов призывает говорить о проблеме, которая касается каждого человека на планете, и предлагать решения, которые позволят человечеству справиться с надвигающимся кризисом водопотребления.

Отмечают праздник с 1993 года. Ежегодно ему выбирают тему, которую формулируют в виде актуального слогана. В 1994 году организаторы предлагали считать заботу о водных ресурсах делом каждого человека. В 1997 году задавали вопрос, достаточно ли воды в мире. В 2007 году акцентировали внимание на дефиците водных ресурсов в ряде стран, а спустя год говорили о сложных санитарных условиях, которые сложились в развивающихся государствах.

С 2018 года ООН объявлено десятилетие активных действий в области водных ресурсов. Уже два года слоган праздника остается неизменным. «Никого не оставляя позади», что обозначает необходимость предпринимать глобальные усилия для того, чтобы каждый человек, независимо от места своего проживания, социального уровня и достатка имел доступ к чистой, безопасной питьевой воде.

22 марта — Всемирный день водных ресурсов в России

Наша страна присоединилась к глобальной инициативе в 1995 году. В этот день в России проходят экологические конференции, круглые столы и семинары, которые освещаются в федеральных и региональных СМИ.

Свой вклад в распространение информации о проблеме вносят музеи и библиотеки, на базе которых проходят тематические выставки. В этом году о проведении выставки «Всемирный день водных ресурсов» заявила Российская государственная библиотека, которая представила подборку ретроспективных изданий из фонда ООН.

На выставке представлены издания первого доклада о значимости водных ресурсов мира, знаменитая «Повестка дня на XXI век», опубликованная в 1992 году. Один из разделов выставки посвящен вопросу санитарии питьевой воды.

Интересные факты

Качественная и безопасная вода неравномерно распределена на планете. По заявлению ООН, уже сегодня доступа к ней не имеет каждый третий житель Земли, а со временем проблема будет лишь усугубляться. И к 2050 году почти 6 млрд человек будут испытывать ее дефицит не менее месяца в течение года.

Глобальное потепление усугубляет водную проблему. Если человечество найдет способ его остановить и не допустит повышения температуры на планете более чем на 1,5 градуса в ближайшие десятилетия, проблему нехватки пресных питьевых ресурсов можно будет сократить вдвое.

Эксперты ООН называют воду одним из стратегических ресурсов будущего. По примерным оценкам, если всего через 20 лет спрос на энергетические ресурсы возрастет на 25%, то на водные он увеличится на 50%.

Десятилетие с 2021 по 2030 годы названо периодом восстановления водных экосистем. В рамках глобальной инициативы ООН призывает поддерживать и наращивать усилия, направленные на предупреждение загрязнения естественных водоемов. Это поможет остановить разрушение экосистем, сформированных в водоемах, а также сохранить доступность источников пресной воды для человека.

Среди стран, обладающих максимальным запасом пресной воды, лидирует Россия. Это связано не только с большим количеством крупных рек на территории нашей страны, но и с обилием территорий в холодных климатических зон, где пресная вода «хранится» в структуре ледников.