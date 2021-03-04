Банк России установил официальные курсы евро и доллара

Москва, 4 марта. Официальный курс евро, установленный Центробанком РФ по состоянию на 5 марта, составил 88,94 рубля, доллара — 73,79 рубля.

По отношению к предыдущему значению курс европейской валюты вырос на 26,77 копейки.

По мнению, главы департамента инвестиционного анализа и обучения «Универ Капитал» Андрея Верникова, в ближайшие месяцы стоимость американской валюты может подняться выше 80 рублей. Тенденцию можно увидеть на фоне потери интереса инвесторов к рискованным активам.

Кроме того, на повышение курса доллара может повлиять скачок глобальной инфляции, гарантирует аналитик. Если этот уровень будет увеличен, российская национальная валюта окажется под угрозой ослабления и доллар вырастет до 80–82 рубля, резюмировал эксперт.