Ксения Собчак считает развод Шнурова с Матильдой трагедией его жизни

Москва, 4 марта. Журналистка Ксения Собчак в эфире своего шоу «Осторожно, Собчак!» высказалась о личной жизни музыканта Сергея Шнурова, в частности — о его четвертом браке с Ольгой Абрамовой.

Телеведущая дружит с Еленой Мозговой, более известной как Матильда, третьей женой Шнурова. Их брак продлился восемь лет. По мнению Собчак, кардинальная смена имиджа Шнурова с некогда главного бунтаря шоу-бизнеса на примерного семьянина и бизнесмена связана с его новой избранницей. Ольга Абрамова — дочь крупного предпринимателя и бывшего силовика. Скорее всего, влиятельные родственники и связи новой жены заставили музыканта-скандалиста поумерить пыл.

Собчак назвала происходящее в жизни Шнурова трагедией, ведь он упустил Матильду. При этом телеведущая оценила поведение Абрамовой, которая, руководствуясь собственными интересами, оборвала все связи лидера «Ленинграда» с прошлым.

«Считаю, что вся трагедия, которая сейчас происходит с Сережей, связана только с тем, что он ее (Матильду. — Прим. ред.) профукал… Вот новая женщина для него, конечно, делает хуже, но для себя все грамотно. Пришла, зачистила территорию, потому что все ниточки в прошлое будут тянуть к Матильде, другим людям, а тут уже все — ФСБ, Борис Титов, партия…» — объяснила Собчак свою позицию.

Кстати, в жизни телеведущей тоже не все так гладко. Журналистам удалось выяснить, что бизнес-проекты Собчак находятся в плачевном состоянии и приносят владелице одни убытки.