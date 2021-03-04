Виталий Милонов нашел способ вернуть за решетку «скопинского маньяка»



Житель Рязанской области Виктор Мохов, известный как «скопинский маньяк», который провел в колонии почти 17 лет за похищение и изнасилование двух несовершеннолетних девушек, вышел на свободу. Теперь в течение шести лет мужчина будет находиться под административным надзором полиции. Почему Мохова необходимо вернуть за решетку и как это сделать, рассказал депутат Государственной думы Федерального Собрания РФ Виталий Милонов в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Существа, подобные «скопинскому» маньяку, являются людьми, которые по определению не могут искупить свою вину. Они настолько порочны в своем сознании, что излечить их невозможно. Поэтому «скопинский маньяк» должен до конца своих бесславных дней оставаться как минимум под надзором. Ему должно быть запрещено публичное выражение собственных мыслей», — заявил Виталий Милонов.

По его мнению, подобного рода людей «нужно кастрировать», чтобы на них вечно стояла печать позора. Он также рассказал, как можно вернуть за решетку «скопинского маньяка».

«Сегодня я подготовил обращение в органы МВД и в органы юстиции, которые отслеживают исполнение наказаний. Я сообщил, что «скопинский маньяк» нарушает режим. Он не имеет права свободно разъезжать по стране. В случае, если это подтвердится, я буду требовать, чтобы его вернули назад в клетку. Я рассчитываю, что мне удастся это сделать», — подчеркнул политик.

Он отметил, что сегодня российское законодательство немного изменилось в отношении подобного рода преступников. Действуют более жесткие меры наказания. Но Мохов был осужден до нововведений, поэтому они не могут быть применены к нему.

Ранее ФАН сообщал, парапсихолог Алена Полынь рассказала, как «скопинский маньяк» продолжит вести себя после тюремного срока.