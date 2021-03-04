Мэр Кемерова сломал пять ребер и попал в больницу

Кемерово, 4 марта. Глава Кемерова Илья Середюк попал в больницу с переломом пяти ребер. О госпитализации политика сообщили в пресс-службе мэрии города.

Середюк был госпитализирован в отделение травматологии Кузбасской клинической больницы скорой медицинской помощи имени М. А. Подгорбунского.

В настоящее время он чувствует себя хорошо и постепенно идет на поправку. При этом в пресс-службе не уточнили, при каких обстоятельствах мэр Кемерова получил эти травмы. По неподтвержденным данным, Середюк по неосторожности упал в смотровую яму в своем гараже.