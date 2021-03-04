Делягин рассказал, что произошло за кулисами «Место встречи» после его изгнания

Москва, 4 марта. Экономист Михаил Делягин на своей странице в Facebook опубликовал пост, в котором рассказал о том, что произошло после того, как его выгнали со съемок шоу «Место встречи», сообщает «ПолитПазл».

Напомним, инцидент произошел в эфире передачи от 3 марта, где эксперт устроил перепалку с журналистом Максимом Юсиным. Специалист не согласился с заявлением сотрудника «Коммерсанта», который назвал антироссийские санкции Запада «издевательством над собакой». Телеведущий Андрей Норкин сумел остановить конфликт только после того, как оба драчуна покинули студию. Только вот Юсин вернулся на свое место, а Делягина в эфире больше не появился.

После произошедшего Михаил Делягин раскритиковал передачу и лично ведущего Андрея Норкина. Экономист обругал ток-шоу за наличие «коммерсантовского либерала» Юсина и бывшего заместителя главы МИД РФ Андрея Федорова. Норкин получил отрицательную оценку со стороны Делягина за «неподобающее поведение и подлинный патриотизм».

Относительно инцидента с Максимом Юсиным, Делягин рассказал, что на самом деле происходило за кулисами. С его слов, авторы передачи чуть ли не уговаривали вернуться в студию журналиста «Коммерсанта». Про Делягина продюсеры предпочли забыть. По его словам, такая субъективность действий связана с исключительно либеральной позицией телеканала НТВ.

Делягин на полном серьезе уверяет, что телеканал теперь поддерживает представителей определенных политических взглядов. Экономист также пообещал впредь больше не посещать эфиры ток-шоу «Время покажет».

Подробнее об инциденте ФАН писал ранее.