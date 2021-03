Навязанное соперничество: кто пытается «поссорить» Россию и США в Сирии

Американский телеканал Fox News озадачил экспертное сообщество заявлением о несостоявшейся в 2018 году операции ВМС США против России в Сирии. Западная пресса утверждает, что подлодка SS John Warner была готова нанести удар по кораблям РФ, если бы ими был дан ответ на американский обстрел сирийских войск. Однако реакции от российской стороны не последовало, и эскалации конфликта в данном регионе не произошло.

Между тем за время участия России и США в сирийском конфликте было немало случаев, когда два этих государства сталкивались друг с другом. При этом каждый раз им удавалось решить все вопросы мирным путем.

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает, с чего начиналось взаимодействие России и США в Сирии и при каких обстоятельствах пересекались российские и американские военнослужащие.

Налаживание связи

В конце 2015 года была создана «горячая линия» связи между авиабазой Хмеймим и американской аналитической военно-политической группой в Аммане, столице Иордании. Она была необходима для оперативного реагирования на нарушения режима прекращения огня и обмена информацией.

Через пару месяцев Россия и США обменялись данными о группировках, готовых присоединиться к режиму прекращения боевых действий, о границах занимаемых ими территорий, а также о районах, удерживаемых «Джебхат ан-Нусрой»1 (запрещена в РФ) и «Исламском государством1 (ИГ1, запрещено в РФ). Предполагалось, что это позволит четко определить тех, кто готов присоединиться к соглашению, и отделить их от террористов.

С 28 июля 2016 года по одностороннему решению США связь с Амманом прекратилась. В Сирию были отправлены российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРС). Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков предупредил, что системы ПВО будут сбивать все «неопознанные летающие объекты», несущие угрозу сирийской армии.

При этом США исправно уведомляли Россию о готовящихся ракетных или авиаударах по установленному специальному каналу деконфликтации. Хорошим примером такой связи служат предупреждения о ракетных ударах по аэродрому Шайрат недалеко от Хомса.

США предупредили Россию об ударе по базе сирийской армии в Хомсе https://t.co/ZxqYTvXLTT — Интерфакс (@interfax_news) April 7, 2017

США не менее чем за сутки предупреждали об атаках. Это говорит как минимум о желании Вашингтона избежать проблем, связанных с бомбардировками территории, где могут находиться российские военнослужащие.

WATCH: US releases video of Tomahawk cruise missiles being launched from a Navy destroyer aimed at a Syrian airfield#Syria pic.twitter.com/i6r8fYuKGu — Press TV (@PressTV) April 7, 2017

Столкновения интересов

Предупреждения об атаках по целям в САР — не все случаи, где пересекались США и Россия.

В июне 2017 года американский истребитель-бомбардировщик F/A-18E Super Hornet сбил Су-22 сирийских ВВС. Командование Международной коалиции заявило, что бомбардировщик якобы наносил авиаудары в непосредственной близости от позиций бойцов «Сирийских демократических сил» (СДС) к югу от города Эт-Табка.

Сразу после инцидента Минобороны РФ заявило о прекращении сотрудничества с Вашингтоном по Сирии. Подчеркивалось, что теперь любые воздушные объекты, включая ударные самолеты и дроны, обнаруженные западнее реки Евфрат, будут сопровождаться российскими средствами ПВО как воздушные цели.

Помимо разногласий в воздухе, США и Россия сталкивались и на земле. К примеру, в феврале 2020 года в Сети появилось видео дорожного происшествия, в котором американский броневик препятствовал проезду автомобиля из российской колонны.

В августе появилось еще одно видео, на котором два американских броневика пытались блокировать дорогу российскому конвою на заранее согласованном с США маршруте. Экипаж машины ВС РФ вынужденно пошел на таран, в результате чего пострадали четыре военнослужащих США. Инцидент обсуждался на уровне начальников генштабов, однако вопрос, как и всегда, был мирно улажен.

Иногда американцы просто заезжали не в свою зону ответственности, что тоже приводило к разборкам и разногласиям.

Конфликт военных РФ и США в Сирии: американцы отступили https://t.co/fF6emGJ3CQ



Сутки назад сообщалось, что в Сирии произошел конфликт между российскими и американскими военными в курдской провинции Хасака. Как выяснилось, российский патруль в pic.twitter.com/AiFW8zmNqJ — Вечерний Курьер (@VKsmiru) May 4, 2020

Несмотря на все эти проблемы, со стороны России или США не поступало прямых угроз в адрес друг друга.

«В целом я могу сказать, что мы продолжаем тесное взаимодействие с русскими по линии предотвращения проблем», — заявлял официальный представитель ведомства, капитан ВМС Уильям Урбан после очередного столкновения на дороге.

Дипломатия

С момента появления в Сирии российских средств ПВО и оснащения прибрежной зоны береговыми ракетными комплексами производства РФ американские военные старались не нарушать установленные границы. Корабли США не приближаются к берегам Сирии ближе чем на 350 км, а авиация при выполнении боевых задач не входит в зону поражения зенитных ракетных систем.

На этом фоне озвученные Fox News сведения — либо некомпетентный вброс, либо провокация. Во втором случае целью является проверка реакции России на угрозу, объявленную постфактум. В теории подобные сообщения могут привести к различным негативным последствиям — причем не только во взаимодействии стран в Сирии, но и в российско-американских отношениях в целом.

1 Организация запрещена на территории РФ.