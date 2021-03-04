Звезда КВН рассказал, чем обернется для некоторых команд перенос Летнего кубка в Крым

Симферополь, 4 марта. В Крыму в 2021 году впервые пройдет Летний кубок Высшей лиги КВН. Об этом ранее сообщила вице-премьер — министр труда и социальной защиты Республики Крым Елена Романовская. По ее словам, мероприятие такого высокого уровня не только положительно скажется на имидже полуострова, но и будет способствовать увеличению туристического потока.

Также вице-премьер заявила, что решение о переносе места проведения Летнего Кубка в Крым стало не случайным, потому что республика превосходно подходит для проведения такого мероприятия.

В комментарии ФАН известный актер, капитан команды КВН «Уездный город» Сергей Писаренко оценил решение перенести проведение Летнего кубка Высшей лиги КВН в 2021 году в Республику Крым. Актер признался, что не знал, что Летний кубок перенесли в Крым.

«Мы уже не занимаемся КВН, поэтому даже не могу рассуждать на тему, почему могли перенести его в республику. Лучше, наверное, об этом узнать у Александра Васильевича Маслякова. Если честно, я даже до конца не понял, почему его в свое время перенесли из Юрмалы в Калининград, потому что это было абсолютно экономически невыгодно. В Юрмале вся Европа сидела на концертах, а в Калининграде остался только российский зритель», — заявил собеседник издания.

«Единственное, что могу сказать точно, так это то, что перенос летнего Кубка в Крым ограничит количество команд, которые смогут приехать в республику, поскольку, думаю, что белорусские КВНщики не решатся приехать в Крым по политическим соображениям», — добавил Сергей Писаренко в разговоре с ФАН.

Напомним, ранее сообщалось, что Яна Кошкина оказалась в постели со знаменитым КВНщиком.