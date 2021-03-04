Помпео готов стать президентом США. События дня. ФАН-ТВ

Помпео готов к участию в президентских выборах 2024 года Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявил о готовности участвовать в президентской гонке 2024 года. Но только в том случае, если экс-глава государства Дональд Трамп не выдвинет свою кандидатуру на грядущих выборах. В эфире телеканала Fox News Помпео подчеркнул, что его цель — навести порядок в рамках консервативного движения, которое, по мнению бывшего главы Госдепа, выражает чаяния львиной доли американского общества. Ранее соратник республиканца Трампа дал прогноз: дескать, ряд шагов администрации президента США Джо Байдена ослабят американскую экономику и дадут преимущество Китаю, чему так противился предыдущий хозяин Белого дома.

Гуайдо обсудил с Госдепом санкции против Мадуро Санкции против президента Венесуэлы Николаса Мадуро будут продолжаться и при администрации Джо Байдена. Об этом заявил так называемый «лидер оппозиции» Хуан Гуайдо в ходе пресс-конференции в Каракасе. Американский ставленник, который не раз безуспешно пытался занять пост главы Боливарианской Республики, публично обсудил некоторые детали состоявшегося накануне телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Гуайдо, вторя своим покровителям из Вашингтона, вновь назвал действующего лидера Венесуэлы «диктатором» и муссировал тему о смене власти в стране. Штаты планируют усилить давление на законного президента Мадуро с помощью своих союзников. Пресс-служба Госдепа сообщила о «важности возврата к демократии в Венесуэле путем свободных и честных выборов».

Прототип корабля Starship взорвался после посадки В копилке Илона Маска еще одна жесткая посадка. Прототип корабля Starship компании всемирно известного миллиардера SpaceX впервые смог успешно приземлиться во время летных испытаний на полигоне в Техасе. Но через несколько минут взорвался. Вероятной причиной инцидента стал избыток ракетного топлива. Предыдущие два запуска в декабре и феврале также закончились взрывами при посадке. Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, комментируя очередное фиаско, заявил, что «Starship приземлился целым и невредимым!», а это уже маленькая победа, и с присущим изобретателю оптимизмом заявил, что в перспективе полеты его детища станут обыденностью. Когда корабль проделает свой путь через тернии к звездам, он будет курсировать на Марс и Луну, как обычная маршрутка, доставляя космических пассажиров и грузы.