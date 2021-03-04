Федосеева-Шукшина взволнована, что Алибасов не возвращается из Калининграда

Москва, 4 марта. Актриса Лидия Федосеева-Шукшина волнуется за своего мужа, продюсера Бари Алибасова, находящегося в Калининграде, рассказала ФАН адвокат артистки Юлия Вербицкая-Линник.

Сын основателя группы «На-На» говорил, что вывез отца в Калининград на реабилитацию. Однако вдали от дома с продюсером случилась очередная неприятность — он попал в больницу с переломом. Все это сильно беспокоит актрису.

«Она знает, что Бари Каримович сейчас находится в Калининграде, где у него нет никакой собственности. Пребывание в его возрасте и в его состоянии здоровья в чужом городе в непонятном месте может быть очень тяжелым», — отметила Вербицкая-Линник.

Накануне Бари Алибасов записал видеообращение, в котором просил Федосееву-Шукшину не препятствовать расторжению их брака. Продюсер заявил, что любит супругу так же сильно, как и в былые годы, но их браком пользуются злоумышленники ради пиара. Кадры с мужем еще больше встревожили артистку.

«Все видео и последние новости вселяют сомнение, потому что нам говорят что, то он практически невменяем, то у него перелом ноги... Честно говоря, Лидия Николаевна, сохранив брак, она сохранила также право получать информацию о его местонахождении. Даже если он будет в больнице или в каком-то ином учреждении, она имеет право на доступ к нему, на получение информации. И принимать решение о лечении, например, или перемещении в другой город при необходимости, и это очень важно», — пояснила адвокат жены Алибасова.

В прошлом году Федосеева-Шукшина решила развестись с мужем из-за скандала с квартирой, которую она подарила продюсеру. Алибасов переписал жилплощадь на своего помощника, но актрисе удалось вернуть недвижимость через суд. Теперь же супруга основателя «На-На» смогла добиться решения об отмене развода.