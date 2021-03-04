Верховный суд Чада не допустил лидеров оппозиции до участия в президентских выборах

Нджамена, 4 февраля. Верховный суд (ВС) Чада опубликовал список кандидатов на пост нового президента республики. Из 17 заявок одобрены лишь десять.

Среди тех, кому отказали в праве баллотироваться, оказались два главных конкурента действующего лидера страны Идриса Деби – Яя Дилло Джеру и Масра Сюксе.

Кандидатуру Джеру выдвинула «Социалистическая партия без границ» (PSF). Его также поддержало объединение партий демократической оппозиции. Однако ВС решил, что он не может участвовать в выборах по двум причинам. Во-первых, Министерство территориального управления республики не признает PSF. Во-вторых, его свидетельство о рождении не соответствует требованиям закона.

Кроме того, до сих пор непонятен статус политика. Ранее пользователи Twitter опубликовали два постановления Верховного суда об аресте Джеру. Одно датировано 8 октября 2020 года, второе — 19 февраля текущего года. Его обвиняют в призыве к неповиновению власти и созданию потенциально опасной обстановки в стране. Однако правоохранительные органы заинтересовались оппозиционером только после выдвижения его кандидатуры на выборах.

#Tchad #Affaire_Dillo

Les deux mandats d’amener de Yaya Dillo présentés à la presse par Youssouf Tom, procureur de la République.

Le premier date du 08 octobre 2020 et le second du 19 février 2021. pic.twitter.com/Wwm5GHaANS pic.twitter.com/YS5d10b6Gc — Oush mah (@ZainNourRain) March 2, 2021

В воскресенье, 28 февраля, силовики пытались арестовать Джеру и устроили перестрелку около его дома. Мать и 11-летний сын политика погибли, а его самого заблокировали в здании, но так и не задержали.

В документах Сюксе Масра, лидера партии «Трансформаторов», суд тоже обнаружил проблемы. Ему 38 лет, а для выдвижения на пост президента возраст кандидата должен составлять минимум 40 лет. Продвигающую его политическую силу также объявили непризнанной. Именно Масра и его партия возглавили протест жителей Чада, не желающих, чтобы Идрис Деби и дальше правил республикой.

Еще пятерым кандидатам отказали из-за того, что в их заявках не хватало необходимых документов.

Среди тех, кого допустили до президентской гонки, нашлись желающие отказаться от участия. Так, Нгарледжи Йоронгар заявил, что не станет бороться за пост главы страны. Лидер коалиции «Альянс Победы» Ме Теофил Бонгоро тоже объявил о снятии своей кандидатуры.

Оппозиционер Салех Кебзабо отказался от участия в выборах еще 1 марта из-за нападения на дом Джеру. Политик пояснил, что не желает «становиться частью маскарада», в который превратились выборы.

Таким образом, у действующего президента Идриса Деби осталось только шесть соперников. При этом тех, кто представлял бы угрозу его победе на выборах, отстранили от участия в голосовании.

Деби руководит Чадом уже 30 лет и собирается остаться на шестой срок. С начала января этого года в стране не утихают акции протеста против президента. Народ не устраивает ситуация, которая сложилась в Чаде в результате многолетнего правления Деби – экономический и социальный кризисы, проблемы в сфере безопасности и влияние Франции на республику.