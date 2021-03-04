Американскому инвалиду перерезали горло в нью-йоркском подъезде

Нью-Йорк, 4 марта. Американца с нарушением развития 19 раз ударили ножом, и оставили умирать на лестничной клетке. Полиция Нью-Йорка приступила к расследованию резонансного убийства.

Тело 30-летнего Эрика М. было обнаружено в одном из зданий комплекса Lincoln Houses в Гарлеме. Вызванные на место происшествия врачи констатировали смерть покойного от множественных проникающих ножевых ранений в области груди. Кроме того, злоумышленники перерезали мужчине горло. О страшной расправе в Нью-Йорке сообщает Daily Mail.

Ужасное преступление ошеломило родственников покойного, которые говорят, что он, возможно, стал жертвой из-за своей доверчивой натуры. Дело в том, что 30-летний мужчина страдал нарушением в развитии, и этим могли воспользоваться злоумышленники.

Оказывается, Эрик М. жил со своей матерью в другом здании Lincoln Houses, принадлежащем городскому государственному жилищному проекту. Соседи и семья говорят об убитом американце исключительно как о «добром самаритянине», который всегда помогал и выполнял различные поручения. Кроме того, он часто получал чаевые от тех людей, которые становились ему близки. Тот факт, что злоумышленники совершили преступление именно в отношении крайне доверчивого и безобидного человека, особенно потрясает в этой истории.

«Он никогда и ни в ком не видел зла. Он был полон жизни. Он любил свою музыку и танцы», — поделились родственники зарезанного инвалида.

Как стало известно впоследствии, мужчина гостил у своих друзей в том здании, где позже было найдено его тело. Полицейские пока отказались комментировать ход расследования и то, есть ли уже какие-либо фигуранты по этому делу.

К сожалению, случившееся с инвалидом укладывается в ту криминальную картину, которая наблюдается сейчас в Нью-Йорке: крупный мегаполис действительно страдает от количества насильственных преступлений. По оценкам специалистов, количество перестрелок в январе увеличилось на 16 процентов по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Также ранее стало известно, что число убийств в Нью-Йорке выросло на 47% с 2019 по 2020 год, а 70% убийств и вовсе остались нераскрытыми.