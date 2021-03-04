На Украине допустили введение локдауна на фоне третьей волны COVID-19

Киев, 4 марта. Новый локдаун могут ввести на Украине на фоне третьей волны коронавирусной инфекции в стране. Об этом заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, рост заболеваемости COVID-19, который наблюдается на территории страны, сигнализирует о начале третьей волны распространения инфекции.

Шмыгаль отметил, что если большая часть украинских регионов попадет в «красную зону», то не исключена возможность повторного введения жестких ограничений.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко ранее сообщил, что Украине потребуется около 200 лет, чтобы вакцинировать от коронавируса все население.