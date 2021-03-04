Суд арестовал потерпевшего по делу о пытках в ярославской колонии до 23 марта

Ярославль, 4 марта. Евгения Макарова, потерпевшего по делу о пытках в ИК-1, заключили под стражу в связи с предъявлением ему обвинений в краже велосипедов.

Дворец правосудия удовлетворил ходатайство следствия об аресте бывшего заключенного ярославской колонии. Фигурант уголовного дела о краже велосипедов пробудет в СИЗО до 23 марта текущего года, сообщили в пресс-службе суда.

Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности, сообщал ФАН. Он отсидел пять лет в ярославской ИК-1 за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. За время отбытия наказания он стал фигурантом еще одного дела, однако в этот раз он был признан потерпевшим. Мужчину признали таковым при рассмотрении инцидента с избиением заключенных в колонии.