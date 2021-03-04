Федосеева-Шукшина согласна на брачный контракт после отмены развода с Алибасовым

Москва, 4 марта. Актриса Лидия Федосеева-Шукшина готова подписать брачный контракт с продюсером Бари Алибасовым после отмены их развода, рассказала ФАН адвокат артистки Юлия Вербицкая-Линник.

Размолвка между звездными супругами возникла в прошлом году после того, как основатель группы «На-На» переписал на своего помощника квартиру в Новой Москве, подаренную ему женой. Федосеевой-Шукшиной удалось вернуть недвижимость через суд.

Актриса подала на развод после скандала, но теперь отказалась от иска. Накануне суда об отмене расторжения брака Алибасов на видео просил жену о разводе, пояснив, что их супружеским союзом пользуются «злоумышленники ради пиара».

«Мы отмечаем, что первый раз была адекватно озвучена позиция со стороны Алибасова, почему были вот эти видео, почему были возражения против развода. У нас есть четкое понимание того, как устранить все возможные противоречия. Коллега адвокат пояснил, что есть серьезные опасения со стороны сына Алибасова в отношении имущественных претензий. Тогда как со стороны Лидии Николаевны они в принципе отсутствуют. После того, как мы выиграли дело, и квартира в Новой Москве Лидии Николаевне возвращена, она готова подписать любые документы, брачный контракт, отказ от каких-либо имущественных прав. <...> Для нее главное — это состояние Бари Каримовича», — рассказала Вербицкая-Линник.

После решения суда об отмене развода брак Алибасова и Федосеевой-Шукшиной можно считать действительным и сохраненным. Адвокат актрисы говорила, что ее клиентка не знает точное местонахождение мужа и очень переживает за его здоровье.