Сторонники Навального продолжают врать, а Юля — травить мужа

Как только стало известно местоположение Алексея Навального, его адвокаты сразу бросились в очередной раз рассказывать об ужасах пребывания оппозиционера в заключении. При этом врут, не боясь, что их слова легко проверить. Супруга же собирает посылку, сетуя на то, что кормят блогера скудно — суп, селедка и каша три раза в день. ФАН выяснил, в чем же врут адвокаты.

«Алексей Навальный в карантинной камере. С ним в камере два человека. Он в полной изоляции, писем не получает, «ФСИН-Письмо» отключено для всего СИЗО. В камере ничего нет, кроме телевизора. Нет ни холодильника, ни даже чайника», — сообщил в соцсетях защитник Вадим Кобзев.

Откуда у него такая информация — неизвестно. Но если зайти на сайт «ФСИН-Письмо», то легко можно проверить, что подключено три учреждения системы ФСИН. Среди них — СИЗО-3 Кольчугино. Зачем врать — непонятно. Юлия Навальная тем временем спрашивает советы у своих адептов, тоже в соцсетях.

«Вчера узнала от адвокатов меню СИЗО в Кольчугино. Сейчас поделюсь с вами. Меню: завтрак — каша, обед — суп и каша, ужин — каша с селедкой. Собираю передачу и выбираю супы быстрого приготовления. Не уверена, что специалист в данном вопросе, поэтому решила купить ассорти. А у вас какие любимые? Пишите в комментариях».

И на фотографии два вида самой дешевой продукции быстрого приготовления.

Конечно, всем известна любовь Алексея к позированию с лапшой такого вида перед фотографами. Но в быту Навальный привык немного к другой пище — например, к лобстерам по 120 евро и устрицам за 75 евро в итальянском Сорренто. И разве лапша быстрого приготовления — самая подходящая еда для человека, якобы пережившего отравление? Не лучше ли ему остановиться на каше и супах, как предлагают в СИЗО? Или все-таки не было никакого отравления? Навальный здоров и ему не страшна ни «химическая» еда, ни гастрит?

Напомним, ранее ФАН рассказал, какие профессии может освоить Навальный в исправительной колонии. У Алексея большой выбор — шить мужское нижнее белье, работать токарем или кулинаром в пекарне.