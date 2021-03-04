Шойгу поздравил женщин-военнослужащих с наступающим 8 Марта

Москва, 4 марта. Глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу поздравил женщин-военнослужащих с наступающим Международным женским днем.

Министр обороны поблагодарил женщин, несущих службу в армии, за целеустремленность и профессионализм. В ходе селекторного совещания в Министерстве обороны Российской Федерации Сергей Шойгу отметил, что на сегодняшний день в Вооруженных Силах служат почти 40 тысяч женщин, в их числе более четырех тысяч офицеров.

«От имени руководства министерства обороны благодарю вас за профессионализм, целеустремленность, исполнительность, собранность и аккуратность», — сказал глава Минобороны РФ.

Сергей Шойгу подчеркнул, что женщины достойно выполняют свои обязанности и добиваются серьезных успехов на военной службе. В прошлом году 302 из них получили государственные награды, причем 31 из них — боевая.

Ранее китайские журналисты восхитились внешностью женщин-военнослужащих Ракетных войск стратегического назначения России.

Как сообщал Infox, Сергей Шойгу заявил, что в РФ сейчас полностью восстановлена система подготовки офицерского состава, должности укомплектованы на 95%.