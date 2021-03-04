Клишас: Совфед не готовит инициативу по запрету одиночных пикетов

Москва, 4 марта. Совет Федерации не готовит никаких инициатив по запрету одиночных пикетов в России. Об этом заявил член Совфеда Андрей Клишас.

Российское законодательство не планирует вносить коррективы по этому вопросу. Выступление сенатора Людмилы Нарусовой было ее личным мнением, сообщил РИА Новости Клишас.

"Никаких подобных инициатив нет, Людмила Борисовна Нарусова на комитете озвучивала свою собственную точку зрения, касавшуюся исключительно конкретного человека на ступенях Совета Федерации в конкретный день", — отметил политик.

На заседании конституционного комитета 2 марта Нарусова заявила, что ей неприятно видеть рядом со зданием Совета Федерации "маргинальных людей бомжеватого вида", которые предъявляют непонятные требования. В ответ Клишас в шутку предложил ей разработать соответствующий законопроект.