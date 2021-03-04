Украина: курс на войну. Альгис Микульскис об ответе Донбасса и России на агрессию ВСУ

Ситуация на линии соприкосновения ВСУ и сил Народной милиции ЛДНР накаляется с каждым днем. Так, 3 марта подвергся минометному обстрелу поселок Ленинское. Причем около сотни мин калибра 82 мм было выпущено по населенному пункту менее чем за час.

Какой ответ ждет Украину со стороны республик и России — в авторской колонке специального корреспондента ФАН Альгиса Микульскиса.

Украина не хочет договариваться, Украина хочет воевать. Об этом буквально вопиют все действия тех, кто принимает решения в Киеве. Хотя о чем это я? В каком еще Киеве? Вы же тоже заметили, что выстрелы и взрывы на украинско-донецком фронте вновь загремели, как только все «устаканилось» в Вашингтоне, администрация Джо Байдена приступила к полноценной работе и, похоже, определилась со своей дальнейшей политикой в отношении Украины?

Так что ответ на вопрос о том, где принимаются решения, вполне очевиден. Не на Днепре. На Потомаке. А то, что киевская власть, надувая щеки, старательно пытается выдать себя за нечто самостоятельное, — это исключительно ее проблема. И, конечно же, вверенных ей националистов… Кстати, тут тоже большой вопрос — кто кому вверен?

Как бы там ни было — война уже не на пороге, а практически за ним. Как еще прикажете думать, если юбилейное, 150-е заседание политической подгруппы на минских переговорах по мирному урегулированию конфликта в Донбассе завершилось тем, что представители Киева просто покинули его, отключившись от видеосвязи?

Выглядело это настолько «прекрасно», что нервы не выдержали даже у посла ОБСЕ Пьера Мореля, присутствовавшего на заседании. Он потребовал от украинской стороны вернуть переговоры с представителями ЛДНР в конструктивное русло.

Так чего же добиваются эти киевские «хлопчики», снова взявшие курс на убийства людей? Об этом я спросил у советника главы ЛНР, представителя республики на минских переговорах Родиона Мирошника.

«Украина добивается эскалации конфликта, повышения напряженности, которое было бы прекрасно видно «западным партнерам», которые должны очень активно показывать пальцем в сторону республик и доказывать, что это именно они являются причиной эскалации, — отметил мой собеседник. — Не блокирование Украиной выполнения Минских соглашений, не то, что Украина нарушила взятые ранее на себя обязательства по соблюдению режима прекращения огня… В провокациях будут обвинять именно республики!»

В принципе, стратегия не новая! Обвинить жертву в том, что она сама спровоцировала нападение — это хоть и топорно, но те, кто надо — поверят и помогут добить. Правда, в случае с республиками все «немного» сложнее — им есть чем огрызнуться! По словам того же Родиона Мирошника:

«Режим нашей службы не изменился со времен 2014–15 годов, когда шли активные боевые действия. Поэтому — боевые дежурства и никаких послаблений. На любое агрессивное действие будет дан адекватный ответ».

А агрессивные действия, между тем, из разряда гипотетических уже перешли в разряд реальных. С 19 февраля, когда на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины, по словам его секретаря Алексея Данилова, были приняты некие «секретные решения», количество «прилетов» со стороны ВСУ увеличилось более чем в пять раз! Это по официальным данным Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня.

СЦКК же сообщил и о том, что утром 4 марта украинская артиллерия обстреляла пригород Донецка — поселок Спартак. Со стороны поселка Опытное было выпущено восемь снарядов калибра 120 мм. Повторюсь: это — официальные данные. Неофициально же, «прилеты» слышны и в других районах, например — в районе ставшего уже всемирно известным Донецкого аэропорта…

И вот — последние новости. Леонид Кравчук, экс-президент Украины и одновременно глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, уже отреагировал на заявление руководства ДНР отвечать огнем на эти обстрелы, обнародованное днем ранее. Вот оно:

«В связи с отсутствием реакции международных наблюдателей на продолжающиеся обстрелы населенных пунктов республики, в целях защиты населения от украинского террора, подразделениям Народной милиции дано разрешение на ведение упреждающего огня на подавление и уничтожение огневых точек противника. Требуем от украинских боевиков отказаться от огневых провокаций против нашей республики, направленных на срыв перемирия, в противном случае мы оставляем за собой право адекватного ответа».

Так вот, отреагировал Леонид Макарыч в абсолютно ожидаемом ключе:

«Если они будут действовать таким образом, открывать огонь по нашим военным ВСУ на точках столкновения, то мы будем действовать адекватно. Зеркально. У нас нет другого выхода. Мы не можем наблюдать, как они стреляют, убивают нас и называют это провокацией. Это не провокация — это война. Они не будут выполнять Минских договоренностей. Они отказываются от установленной тишины. Они отказываются от комплекса мероприятий, которые одобрены Советом безопасности Организаций Объединенных Наций. Все приходят к выводу, что именно они являются нарушителями договоренностей».

Собственно, это подтверждение вышеприведенных мною слов Родиона Мирошника ни в каких комментариях не нуждается! Единственное, что вспоминается, — это знаменитый анекдот, заканчивающийся возгласом «А нас-то за що?»

Ну, с ответом республик разобрались. Да они уже и начали отвечать! Те же жители Донецка пишут о так называемых «минусах» — ответных выстрелах в сторону позиций ВСУ, где явно не понимают, «а за що» их. Огрызнуться Донбассу есть чем!

А что же Россия? О том, «что же Россия», ФАН уже писал меньше месяца назад. Сегодня худшие опасения по поводу Украины, высказанные в том материале, к сожалению, подтверждаются. Надеюсь, что подтвердятся и лучшие предположения по поводу России. Ей и тогда-то терять было особо нечего, а сейчас, после новых санкций от ЕС и США — нечего вдвойне. В общем, рассчитываем на то, что «Операция по принуждению к Минску» ждать себя не заставит.

Показательно, что во всей этой многолетней истории, ее военного продолжения хочет исключительно Киев. И ему, почему-то, кажется справедливым, что реактивные снаряды с минами прилетают в донецкие и луганские местечки, а не рвутся в Тернополе или Львове. Но современный мир — штука динамичная и быстро меняющаяся. Упускать это обстоятельство из виду «днепровским ястребам» я бы не советовал.