Растерзавших женщину собак усыпили в Туве из-за беспечности хозяев

Кызыл, 4 марта. Трех собак, растерзавших местную жительницу в столице Республики Тува, усыпили. Как стало известно ФАН, ветеринары прибегли к этой мере, чтобы выяснить, есть ли в желудках животных остатки плоти погибшей.

1 марта около 21:00 в республиканскую больницу №1 доставили 35-летнюю местную жительницу. Врачи диагностировали у пациентки множество рваных ран, сильное кровотечение и повреждения внутренних органов. Через некоторое время женщина скончалась в реанимации, не приходя в сознание.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». В настоящее время ожидаются результаты судебно-медицинской экспертизы, назначенной для установления причины смерти пострадавшей, проводится комплекс следственных действий», — рассказала ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Тыва Алла Нурсат.

Правоохранители нашли свидетеля, который рассказал, что три собаки напали на женщину на территории левобережных дач. Произошло это всего в нескольких метрах от места проживания хозяев животных. Собаки свободно бегали по улице.

«Собак после инцидента выловила специальная служба. Их направили в ветеринарный центр, где и усыпили. Это понадобилось для того, чтобы установить, есть ли плоть жертвы у них в желудках. Сама погибшая пока официально не опознана. Стражи порядка ищут родственников, чтобы с их помощью установить точные анкетные данные потерпевшей», — рассказал ФАН источник в силовых ведомствах.

Если хозяева животных будут установлены, то им грозит до двух лет лишения свободы.