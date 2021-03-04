Звезду «Ривердейла» Коула Спроуса заметили в компании юной модели

Ванкувер, 4 марта. Звезду сериала «Ривердейл» Коула Спроуса заметили с новой девушкой после расставания с актрисой Лили Рейнхарт. Актер прогулялся по Ванкуверу с юной моделью.

Очевидцы и папарацци увидели 28-летнего Спроуса со спутницей в историческом районе города. Перед этим актер и его предполагаемая возлюбленная позавтракали вместе. По улице они шли в защитных масках, держась за руки. По данным зарубежных СМИ, спутница Спроуса — 22-летняя модель Ари Фурнье.

Со своей коллегой по «Ривердейлу» Лили Рейнхарт актер встречался около трех лет. Звезды сериала разошлись в марте прошлого года.

«Это был прекрасный опыт, я всегда буду чувствовать себя счастливчиком, потому что мне выпала возможность влюбиться. Я желаю ей исключительно любви и счастливого будущего», — говорил Спроус по поводу расставания с Рейнхарт.

После разрыва актера видели с моделью Рейной Сильвой. Рейнхарт же, расставшись со Спроусом, объявила о своей бисексуальности.

Недавно появились новости о личной жизни другой звезды «Ривердейла» — Ванессы Морган. Актриса родила первенца после расставания с мужем.