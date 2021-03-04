На Украине резервистов призывают «готовиться к войне против Москвы»

Верховная рада приняла к рассмотрению окончательный вариант законопроекта, предусматривающего ускоренный призыв военнообязанных лиц в целом и офицеров запаса в частности на случай потенциального столкновения Украины с «государством-агрессором». Согласно основным пунктам документа, Киев оставляет за собой право в течение суток призвать в ряды ВСУ до 50 тысяч человек из числа резервистов. Местные власти получат возможность формировать так называемые «отряды самообороны», куда могут войти даже женщины и дети. Указанная инициатива вызвала неоднозначную реакцию и в украинском обществе, и на Западе.

Проект закона «О резервистах», получивший в Раде кодовый номер 3553, был разработан народными депутатами от пропрезидентской фракции «Слуга народа». Еще 15 сентября прошлого года депутаты парламента поддержали его в первом чтении, однако тогда народные избранники указали на целый ряд юридических недоработок в этом контексте.

Во-первых — упомянутый документ фактически разрешал проведение сотрудниками военкоматов специальных рейдов по выявлению уклонистов, что автоматически подразумевало проникновение на территорию частных домовладений и квартир. Во-вторых — соответствующие органы могли штрафовать отдельно взятого работодателя, укрывающего своего сотрудника от возможного призыва.

После редакторской работы над документом эти положения были смягчены. Теперь военные комиссариаты будут обязаны лишь сообщать резервистам о необходимости явки на призывные пункты, а штрафовать станут непосредственно самих уклонистов.

«Сегодня мы нашли идеальный инструмент, который позволит очень оперативно, на протяжении 24 часов, привлечь имеющий резерв, — заявил на брифинге в Киеве глава комитета Верховной рады по национальной безопасности, обороны и разведывательной деятельности Александр Завитневич. — Это будет принципиально новый вид военной службы. Государство заключит с военнообязанными гражданами новые контракты».

При этом Завитневич, являющий активным функционером «Слуги народа», клятвенно пообещал, что закон 3553 будет применяться «исключительно в особый период» и в «резерв» привлекут только тех, кто проходил действительную военную службу.

«Это небольшая группа граждан, которая уже имеет опыт столкновения с агрессором», — резюмировал он.

Впрочем, авторы нововведения тут же оговорились. Дескать, одновременно документ позволит создать на базе региональных военкоматов специальные центры комплектования личного состава и упорядочить списки резервистов, добровольцев и членов патриотических организаций и группировок.

«Фактически речь идет о праве государства на экстренную мобилизацию, какими бы эвфемизмами украинские законодатели здесь не пользовались, — сказал в комментарии ФАН киевский юрист Виктор Барчук. — Совершенно очевидно, что под фразой «борьба со страной-агрессором» речь идет о противостоянии Украины с Российской Федерацией. В данном конкретном случае мы становимся свидетелями того, что украинских резервистов призывают готовиться к возможной войне с Москвой. Вот только кому это нужно?»

Как ни странно, этот вопрос отнюдь не риторический.

«Сейчас на Украине существуют десятки структур, активно пропагандирующих противостояние с РФ, и именно эти структуры украинское государство сейчас не контролирует, — отметила в беседе с Федеральным агентством новостей социальный психолог Елена Мильто. — Пропрезидентские силы в Киеве предпринимают очередную попытку систематизировать антироссийские настроения и взять их под собственный контроль. Таким образом [президент Украины] Владимир Зеленский явно намеревается завоевать расположение растущего числа украинских радикалов, которые в обозримом будущем могут представлять собой большую часть электората».

Как бы там ни было, подавляющее большинство украинских резервистов в случае принятия законопроекта 3553 и объявления «особого периода» в расположения ВСУ отправляться не собираются.

«Почти все военнообязанные лица, находящиеся на учете в нашем военкомате, сегодня находятся на заработках в ЕС или в России», — констатировал в комментарии ФАН помощник военкома небольшого городка в Сумской области.

И этим все сказано.