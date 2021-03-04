Аналитики исключили резкие скачки цен на нефть и курса рубля

Эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня» подготовили прогноз курса рубля, цен на нефть и золото по итогам торгов на мировых биржах 4 марта. Подробнее — в материале ФАН.

Нефть (сорт Brent)

Накануне, 3 марта, нефть сорта Brent торговалась на уровне 63 долларов за баррель, и цена весь день повышалась. В четверг утром стоимость черного золота находилась на уровне 64,5 доллара.

Аналитики отметили, что первым импульсом были новости о том, что вчера на министерском мониторинговом комитете обсуждался вариант не повышать добычу вовсе. Однако позже появилась информация, что ОПЕК рассматривает два возможных варианта. Первый предполагает, что члены ОПЕК продолжат повышать добычу, как и планировали, на 500 тысяч баррелей сутки, а Саудовская Аравия откажется от своего добровольного сокращения и тоже повысит добычу с апреля. Второй вариант — сохранить баланс.

С точки зрения прогноза цен на нефть ОПЕК также рассматривают два варианта: базовый рост спроса на 5,8 млн баррелей в сутки в 2021 году или рост спроса 4,2 млн баррели в сутки.

«В зависимости от этих двух сценариев совокупное уменьшение запасов нефти будет приходить по-разному. При первом сценарии оно будет происходить быстрее, по итогам 2021 года общий уровень запаса нефти в мире будет чуть ниже пятилетнего среднего значения — 2,9 млрд баррелей. В случае второго сценария, когда спрос вырастет на 4,2 млн баррели в сутки, то к концу 2021 году общемировые запасы нефти окажутся выше, чем пятилетние средние на 136 млн баррелей», — объяснили эксперты.

Аналитики обратили внимание, что ОПЕК очень скрупулезно рассматривает все варианты и резко увеличивать добычу не собирается.

«Есть ощущение, что сильных движений нефти не будет, только в диапазоне 64–65 в ожидании решения ОПЕК», — подытожили эксперты.

Курс рубля

Российская валюта остается стабильной — накануне курс пытался укрепиться на уровне 73,5 рубля за доллар, а сегодня утром открылся на уровне 73,8.

На утренний рост повлияли цены на нефть, однако затем последовал негатив — Минфин объявил параметры покупки валюты. В целом уровень 73,5 остается очень сильным, считают эксперты.

«В диапазоне 60–65 и курсе 73,5 баррель нефти в рублях колеблется 4,400–4800 рублей — это хорошие цифры для бюджета. Укрепление курса рубля будет негативным для Минфина и пополнения бюджета», — добавили аналитики.

Эксперты прогнозируют закрепление рубля в диапазоне 73,5–74. Однако российская валюта может повыситься и до 75, если доллар начнет укрепляться из-за опасений инфляции.

Золото

Ситуация на рынке золота также остается стабильной. Накануне цена за унцию достигла 1733 доллара, к вечеру снизилась до 1710. В четверг стоимость золота составляет 1720 и пока остается стабильной.

«Основная причина очередной небольшой волны снижения золота — это небольшой рост курса доллара и доходности американских облигаций. А это связано с опасениями роста инфляции», — объяснили эксперты.

Ключевую роль для цен на золото может сыграть выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла. От него участники рынка ждут комментария по поводу инфляции и стимулов ФРС. Основное опасение, что ФРС начнет довольно скоро сокращать политику денежной эмиссии.