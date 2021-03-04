Аналитики The National Interest восхитились кораблями ВМФ РФ

Вашингтон, 4 марта. Российское судно впечатляет своими размерами и возможностями. На нем можно пройти практически по любой береговой линии. Своим мнением поделились американские обозреватели.

Состав ВМФ РФ отличается самым большим в истории десантным судном на воздушной подушке. Об этом сообщает американское издание The National Interest (NI), передает «ПолитРоссия».

Речь идет о корабле «Евгений Кочешков», который относится к проекту 12322. Совсем недавно он вернулся в состав ВМФ России после ремонтных работ. Корабли этого проекта имеют воздушную подушку, способствующую перемещению по пляжам и обхождению канав и траншей. Они также имеют возможность прохождения по болотам и даже в состоянии преодолевать минные поля. Эксперты NI отметили, что около 70% всех береговых линий могут быть пройдены этими боевыми единицами.

Судно «Евгений Кочешков» входит в состав Балтийского флота начиная с октября 1990 года. Его предназначение — это перевозка и развертывание морской пехоты на береговых линиях оппонентов.

Американские обозреватели отметили, что данный корабль обладает впечатляющими размерами и отличными ходовыми характеристиками, а его функционал вполне позволяет проводить десантные операции на участках со сложным рельефом.

Ранее сообщалось, что ВМФ РФ получит новую автоматизированную систему управления.