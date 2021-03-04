Захарова призвала не сравнивать ее с пресс-секретарем Белого дома

Москва, 4 марта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что думает о сравнении с пресс-секретарем Белого дома Джен Псаки.

Во время интервью для одного из YouTube-каналов Захарова завила, что ее не нужно сравнивать с американским политическим деятелем.

«Никак, не надо сравнивать», — ответила на соответствующий вопрос представитель МИД РФ.

В Сети Джен Псаки известна своими противоречивыми высказываниями и резкой критикой в адрес Москвы. Благодаря этому пресс-секретарь получила известность в России едва ли не большую, чем у себя на родине.

Псаки транслирует позицию, согласно которой власти США видят в некоторых странах соперников, если эти государства составляют им конкуренцию. Об этом заявила Захарова в одном из интервью.