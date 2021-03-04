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Дорожная полиция Боливии изъяла партию кокаина стоимостью 1,5 миллиона долларов

Дорожная полиция Боливии изъяла партию кокаина стоимостью 1,5 миллиона долларов

Кочабамба, 4 марта. Полиция Боливии изъяла крупную партию кокаина на трассе Кочабамба — Санта-Крус. Наркотики были случайно найдены дорожно-патрульной службой во время ДТП, сообщает издание El Deber.

Неудачливый наркодилер перевозил партию кокаина из Кочабамбы в Санта-Крус, когда попал в аварию. Приехавшие на вызов сотрудники дорожной полиции случайным образом обнаружили в тайном отсеке кузова грузовика 293 пакета с кокаиновой пастой общим весом в 298,5 килограммов. 

Полиция считает, что кокаин везли из Перу в Санта-Крус, откуда должен был отправиться в Бразилию. Стоимость партии наркотиков оценивается в 1,492 млн долларов. Специальные силы по борьбе с наркотрафиком (FELCN) задержали водителя, ему предъявлено обвинение в соучастии в торговле наркотиками в крупном размере.

«Водитель был нанят другим мужчиной, который на сегодняшний день находится на свободе и скрывается от правосудия», — заявил глава FELCN Эдвин Перес Мендьета.

Боливия и Перу наряду с Колумбией являются крупнейшими производителями кокаина в Южной Америке. Большая часть производимых в этих странах наркотиков поставляется бразильским наркокартелям Первая столичная команда и Красная команда, которые занимаются экспортом запрещенных веществ в страны Европы.

Маршруты поставок боливийского кокаина в ЕС

С ноября 2019 года по октябрь 2020 года правоохранительные органы Боливии изъяли 14 тонн кокаина и 438 тонн марихуаны.

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