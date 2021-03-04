Дорожная полиция Боливии изъяла партию кокаина стоимостью 1,5 миллиона долларов

Кочабамба, 4 марта. Полиция Боливии изъяла крупную партию кокаина на трассе Кочабамба — Санта-Крус. Наркотики были случайно найдены дорожно-патрульной службой во время ДТП, сообщает издание El Deber.

#FELCN, logró secuestrar 298 kilos con 420 gramos de #cocaína peruana, tras un hecho de tránsito (colisión) protagonizado por un camión, en la carretera Cochabamba - Santa Cruz, hay una persona aprehendida y otra profuga. La lucha contra el narcotráfico no se detiene. pic.twitter.com/7IGjU6DEi9 — Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (@FELCN_noticias) March 3, 2021

Неудачливый наркодилер перевозил партию кокаина из Кочабамбы в Санта-Крус, когда попал в аварию. Приехавшие на вызов сотрудники дорожной полиции случайным образом обнаружили в тайном отсеке кузова грузовика 293 пакета с кокаиновой пастой общим весом в 298,5 килограммов.

#DeÚltimo????#TusNoticias ???? || Con la presencia del ministro Eduardo Del Castillo, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) presentó droga incautada de un camión que provenía de Perú y se dirigía rumbo a Santa Cruz.

Fotos: David Flores/ @APGNoticiasBo pic.twitter.com/u2HXCATF0o — Bolivia Nueva ''Tus historias... tus Noticias...'' (@BoliviaNueva1) March 3, 2021

Полиция считает, что кокаин везли из Перу в Санта-Крус, откуда должен был отправиться в Бразилию. Стоимость партии наркотиков оценивается в 1,492 млн долларов. Специальные силы по борьбе с наркотрафиком (FELCN) задержали водителя, ему предъявлено обвинение в соучастии в торговле наркотиками в крупном размере.

«Водитель был нанят другим мужчиной, который на сегодняшний день находится на свободе и скрывается от правосудия», — заявил глава FELCN Эдвин Перес Мендьета.

Боливия и Перу наряду с Колумбией являются крупнейшими производителями кокаина в Южной Америке. Большая часть производимых в этих странах наркотиков поставляется бразильским наркокартелям Первая столичная команда и Красная команда, которые занимаются экспортом запрещенных веществ в страны Европы.

С ноября 2019 года по октябрь 2020 года правоохранительные органы Боливии изъяли 14 тонн кокаина и 438 тонн марихуаны.