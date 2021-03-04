Режиссер фильма «Рашн Юг» объяснил трудный выбор Стаси Милославской на главную роль

Режиссер фильма «Рашн Юг» Антон Федотов рассказал ФАН, почему на главную роль в фильме была выбрана актриса Стася Милославская. Романтическая комедия о борьбе за сердце красавицы с черноморского побережья вышла в российский прокат 4 марта.

По словам кинематографиста, создатели фильма потратили много времени, чтобы найти актрису на роль Ксении, сумевшей очаровать сразу трех мужчин одновременно.

«Мы не знали, кто у нас будет героиней, на этого персонажа был колоссальный кастинг, — заявил собеседник ФАН. — Стася Милославская проходила несколько этапов».

Режиссер объяснил, чем руководствовался при выборе исполнительницы главной роли.

«Это был непростой поиск, мы ведь искали «девицу», за которой трое совершенно разных мужчин начнут слепо бегать, — заявил Федотов. — Мы искали девушку, которая была бы способна спровоцировать мужчин на подобные акции».

Российская премьера фильма «Рашн Юг» состоится 4 марта. Кинокартина рассказывает про красавицу Ксюшу, которая живет на побережье Черного моря. За ее сердце отчаянно поборются сразу трое молодых людей — наивный студент Артем, обворожительный курсант военно-морского училища Никита и дерзкий полицейский Игорь.

Режиссером киноленты стал Антон Федотов, ранее известный по комедийным сериалам «Кухня» (4–6 сезоны), «Ивановы-Ивановы». Главные роли в фильме исполнили Стася Милославская («Огонь», «Стрельцов»), Семен Трескунов («Родные», «Ивановы-Ивановы»), Риналь Мухаметов («Кома», «Вторжение»), Александр Метелкин («Перевал Дятлова»).

Ранее Антон Федотов в эксклюзивном интервью ФАН признался, что на съемках его нового фильма «Рашн Юг» актерам приходилось купаться в Черном море при 12-13 градусах.