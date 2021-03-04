Большинство россиян не хотят работать с женщинами-начальниками

Москва, 4 марта. Россияне высказались против работы под женским началом. Большинство не хотело бы, чтобы их руководителями были дамы.

Так высказались 51,2% опрошенных россиян. Опрос проводили сотрудники аналитического центра университета «Синергия». Они отметили, что за женщин-начальников высказались чуть более 20% респондентов.

Менее трети опрошенных считают, что принадлежность к полу в этом вопросе не имеет никакого значения. Интересно, что подавляющее большинство россиян когда-либо уже работали под началом женщины, об этом рассказали более 86%. Высоко оценили ее работу 43%. А 12% отозвались негативно.

Женский день в этом году подарит россиянам сразу три выходных дня, начиная с субботы, 6 марта, по понедельник, 8 марта. Соответственно в пятницу, 5 марта, рабочий день будет сокращен на час.