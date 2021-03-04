Специалисты Роскачества выявили лучшее в России розовое вино

Москва, 4 марта. Розовые вина, которые можно приобрести в российских магазинах, прошли проверку Роскачества. В результате удалось определить лучший напиток.

Специалисты исследовали в общей сложности 26 образцов вин 20 торговых марок. В результате удалось выяснить, что потребителю доступны качественные напитки этого вида по стоимости менее 400 рублей за бутылку.

При этом лидерами по качеству среди розовых вин оказались в большинстве своем изготовленные в винодельнях Таманского полуострова. Кубанские напитки признали лучшими сразу в нескольких категориях. Например, высокую оценку от экспертов получило полусладкое розовое вино из Краснодарского края.

Роскачество также определило, какие вина предпочитают российские граждане. Специалистам удалось установить, что замещают крепкий алкоголь вином больше всего жители крупных городов.

На основе винного напитка также делаются и глинтвейны. Их ранее психиатр-нарколог Алексей Казанцев рекомендовал выбирать в качестве альтернативы водке, передает «Ридус».