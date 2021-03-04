Отчаявшиеся удержать власть демократы разрушают США изнутри

Вашингтон, 4 марта. Экс-спикер Палаты представителей Конгресса США Ньют Грингич рассказал о «циничной уловке», которую планируют провернуть демократы до того, как проиграют выборы в 2022 году.

В своем интервью в «Вечернем шоу Такера Карсона» в эфире консервативного американского телеканала Fox News Грингич объяснил, что демократы отчаялись и уже не тешат себя иллюзиями относительно шансов на следующих промежуточных выборах в Конгресс. Именно поэтому сейчас они пытаются «радикализовать» главный американский законодательный орган и «протащить» так много демократической повестки, как только возможно.

«Они уже сдались не будут пытаться сохранить парламент. Вместо этого они устроят своеобразный «рывок к радикализму», протаскивая все больше и больше законопроектов, отвечающих их безумной повестке. Ведь уже после 2022 у них не будет тех лишних 30, 40, 50 голосов, которые бы могли их поддержать», — заявил Грингич.

Грингич отмечает, что два последних раза, когда Белый дом занимал кандидат от демократической партии, они проигрывали следующие промежуточные выборы.

«В 1994 году (при президенте Билле Клинтоне. — Прим ред.) демократы потеряли 54 места, и впервые за 40 лет мы (Республиканская партия. — Прим. ред.) стали парламентским большинством. При Обаме (экс-президент США Барак Обама. — Прим. ред.) в 2010-м демократы потеряли 63 места. Я думаю, что Байден и Харрис (49-й Вице-президент США. — Прим. ред.) уже смирились с тем, что потеряют конгресс, поэтому просто начали протаскивать все законы, какие только могут, чтобы усилить свою власть. Это поразительно», — уверен экс-конгрессмен.

Бывший республиканский депутат обращает внимание на новый «антикоронавирусный» бюджет, принятый администрацией президента США Джо Байдена в качестве примера того, что подорвет народное доверие к демократической партии.

«Эти 1,9 триллиона долларов — чистый распил. Они говорят, что эти деньги пойдут на борьбу с COVID-19, вот только «ковидных» статей в этом бюджете в лучшем случае на 9%, остальные 91% пойдут на распил», — негодует Грингич.

Грингич уверен: в скором будущем Америку одну за другой накроют волны политического радикализма. Демократы, отчаявшись удержать власть в стране, будут принимать все новые и новые абсрудные законы и разрушать страну изнутри. Их смогут остановиться только выборы, которые начнутся не раньше следующего года.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало, как председатель палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси вывести 140 миллионов долларов из общего «антикоронавирусного» бюджета в 1,9 трлн на нецелевое использование.