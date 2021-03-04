В Госдуме уличили США в поиске предлогов для введения новых санкций против России

Москва, 4 марта. Новым сотрудникам Госдепартамента США следует внимательнее изучать историю вопроса о ликвидации химического оружия. Об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк, комментируя выдвинутое России требование Госдепа «задекларировать и уничтожить необъявленную программу химического оружия под международным наблюдением».

«Россия уже давно по нашей инициативе и в присутствии уполномоченных сотрудников ОЗХО ликвидировала все имевшееся химическое оружие, о чем есть соответствующие международные документальные подтверждения. Никакой «необъявленной программы» химического оружия в нашей стране не существует. Это очередная ложь США, нацеленная на дискредитацию России в глазах мировой общественности», — сказал Железняк.

По мнению депутата, США постоянно ищет новые предлоги для введения очередных санкций против нашей страны и граждан России.

«Вашингтон давно разучился честно конкурировать с другими странами, предпочитая методы давления и провокаций. Россия не раз на самом высоком уровне доказывала, что всё имевшееся у нас химическое оружие полностью ликвидировано. В отличие от покрываемых Вашингтоном «белых касок», которые устраивают химические провокации в Сирии», — добавил он.

Сергей Железняк также припомнил Западу обвинения в якобы причастности российских властей к отравлению Алексея Навального.

«Никаких доказательств отравления в России «берлинского пациента» до сих пор никто из США и Европы не предоставил, несмотря на настойчивые запросы российских властей к западным оппонентам. Не вызывает никаких сомнений, что условия, выдвигаемые США нашей стране, чтобы мы смогли «избежать» новых санкций — бессмысленная и бесперспективная попытка давления на нашу страну и часть грязной политической игры, ведущейся Вашингтоном», — добавил он.

Ранее стало известно, что госдепартамент США призвал Россию отказаться от химического оружия, чтобы избежать новых санкций из-за Навального.