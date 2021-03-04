Наши берегини: 4 марта 1877 года в России состоялся первый выпуск женщин-врачей

Приближается очень важный праздник — Международный женский день 8 марта. Изначально этот день был посвящен борьбе женщин за свои права, в том числе в профессиональной сфере. Так что канун 8 Марта — отличный повод напомнить о важном событии, которое произошло 4 марта 1877 года. В этот день в Российской Империи состоялся первый выпуск женщин-врачей.

Женщина в российской медицине

Итак, 4 марта 1877 года в Санкт-Петербурге в торжественной обстановке получили официальные свидетельства первые в истории России женщины-врачи, закончившие Высшие врачебные женские курсы при Императорской медико-хирургической академии.

Для того времени это событие стало огромным прорывом. Круг профессий, доступный образованным женщинам, в Российской Империи был крайне узок: гувернантка, телеграфистка, а также помощь в родовспоможении — акушерка, повивальная бабка, повитуха (это были три разные должности). Практически это было все. За исключением помощи врачам при родовспоможении, к медицине женщин в России не подпускали.

Для молодых женщин, стремившихся к образованию, существовали только Петербургские Высшие (Бестужевские) женские курсы (по имени первого директора профессора К. Н. Бестужева-Рюмина). Однако эти курсы не давали никаких прав, а в обычные университеты женщин не принимали.

В то время в Европе женщины уже имели возможность получать высшее медицинское образование, поэтому многие талантливые образованные россиянки вынуждены были ехать за дипломом на Запад, а потом пытались применить знания на родине. Увы, частная практика (основной источник дохода) для женщин-врачей, даже с европейским дипломом, была в России практически закрыта. В патриархальном российском обществе женщины-врачи просто не пользовались доверием. Возможность получать в России медицинское образование, которое считалось даже лучше, чем европейское, в некоторой степени ситуацию поправило, хотя полностью не изменило.

Первый набор для образованных женщин, который объявила медико-хирургическая академия, был в 1872 году, но даже после пятилетнего обучения выпускницы фактически не получили профессиональных прав. Тем не менее российские женщины-врачи чуть ли не с боем прорвались в науку и в практическую медицину: выпускницы успешно работали в городских, а особенно в земских больницах, в лабораториях и клиниках.

Среди первых врачей, получивших образование в России, можно вспомнить писателя и антрополога Прасковью Тарновскую, последовательного борца за женское образование Анну Шабанову, Р. А. Павловскую, Ю. И. Заволжскую и других.

Хотя обучение женщин медицине в России было обставлено огромным количеством ограничений, многие из выпускниц преуспели в профессии. Отметим, еще до окончания курса многие слушательницы отправились на фронт Русско-турецкой войны 1877–1878 годов. Там они показали себя квалифицированными медиками с отличной подготовкой и высочайшей мотивацией.

Первые женские врачебные курсы просуществовали в Российской Империи всего десять лет, а потом были закрыты. Однако женское медицинское образование в России продолжило развиваться на деньги частных жертвователей. Но настоящий расцвет его пришелся на советские годы, когда все ограничения для женщин при получении медицинского образования были сняты.

Геннадий Онищенко: Женщины-медики — наши берегини

Депутат Госдумы, заслуженный врач России, доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко считает, что без женщин ни российская, ни мировая медицина просто не могла бы существовать.

«Возможность получения женщинами в России образования, в том числе медицинского, — это был огромный важный шаг, — отметил Онищенко в комментарии ФАН. — Сегодня из трех с лишним миллионов наших медиков большая часть — это женщины. Это не только врачи, но и, естественно, средний и младший медперсонал. Эта роль, безусловно, определяется природной особенностью женщины, которую в России издревле называют берегиня. На женской природной особенности — быть берегинями — во многом строится концепция нашего здравоохранения».

По словам парламентария, именно женщина в медицине в силу не только знаний и умений, но и своего природного дара отвечает за то, чтобы выхаживать, в полном смысле слова вымаливать каждого пациента.

«Не представляю без женщин современную медицину, она бы потеряла огромные возможности при прочих равных условиях, — говорит собеседник ФАН. — Тут очень важен природный дар женщины: защищать, оберегать и помогать. Это самостоятельная лечебная составляющая, которая ни в одном стандарте не прописала, но она есть. Сам дух медицинской корпорации во многом определяется именно этим».

В преддверии 8 Марта Геннадий Онищенко поздравил всех россиянок и, конечно, женщин, посвятивших себя медицине.

«Вы — наши берегини, лучше слова в русском языке для вашей роли мне не найти. С праздником вас, дорогие женщины, посвятившие себя самому благородному и трудному делу — помощи страждущим!» — поздравил Онищенко своих коллег.

Об истории и особенностях Международного женского дня 8 Марта читайте в материале ФАН.