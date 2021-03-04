Центробанк подсчитал количество инвесторов среди россиян

Москва, 4 марта. Инвестируют на фондовом рынке 12% экономически активных россиян. Об этом свидетельствуют данные Центрального банка России на конец 2020 года.

Согласно материалам регулятора, россияне увеличили свои вложения на рынках ценных бумаг до 5,3 трлн рублей за год. Это на 45% больше, чем по результатам предыдущего года.

Основную часть средств российские инвесторы держат на брокерских счетах — 5 трлн рублей. Из них на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС) россияне разместили 270 млрд рублей. Еще один триллион рублей находится на счетах доверительного управления (ДУ). Общая сумма инвестиций на ИИС оценивается в 375 млрд рублей против 220 млрд рублей годом ранее.

Больше всего жителей России привлекали акции зарубежных компаний. К концу года вложения в них составили 13,3% от инвестированных средств.

Сокращение ставок по депозитам в сочетании с увеличением числа удобных инструментов инвестирования стали причиной растущего интереса россиян к инвестициям. Об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.