В Сети появилось видеообращение Грачевского к дочери за пару часов до смерти

Москва, 4 марта. Режиссер Борис Грачевский за пару часов до смерти трогательно обратился к своей дочери Василисе. Видео появилось в эфире программы «Пусть говорят».

Несмотря на болезненный разрыв со второй женой, Грачевский поддерживал теплые отношения с любимой дочкой. На видео режиссер в кислородной маске сказал ей, что идет на поправку и ждет от нее звонка.

«Поговори с папой! Мне уже легче, уже могу с тобой бодро и весело говорить. Видочек только вот такой, а так все остальное… Я жду от тебя звоночка, моя любовь, моя звездочка, моя лапочка», — сказал Борис Юрьевич.

Грачевский, попавший в больницу с коронавирусом, до последнего верил, что поправится. Его родные тоже не теряли надежду, ведь основатель «Ералаша» уверял, что чувствует себя хорошо.

Василиса родилась в браке Бориса Грачевского с его второй женой Анной. Супруги прожили вместе четыре года. В 2016 году режиссер женился вновь, его женой стала Екатерина Белоцерковская, которая в прошлом году подарила ему сына Филиппа.

Бориса Юрьевича не стало в середине января. Он умер от последствий коронавируса в возрасте 71 года. Звезду ТВ похоронили на Троекуровском кладбище.