Дуэт HammAli & Navai объявил о распаде

Москва, 4 марта. Известный российский дуэт HammAli & Navai официально прервал совместную музыкальную деятельность. Новость о распаде коллектива сообщает издание PEOPLETALK.

Сейчас артисты готовят к выходу новый альбом, который может стать для них последним в совместной карьере. По информации в СМИ, артисты решили прекратить совместную деятельность в связи с тем, что они уже достигли всевозможных высот на российской сцене.

На фанатском аккаунте в Instagram опубликовано небольшое интервью артистов, в котором они сообщили о скором выходе последнего альбома HammAli & Navai.

Дуэт образовался в июне 2016 года. Широкую известность он получил благодаря хитам «Ноты», «Девочка-война» и «Прятки».

Осенью прошлого года артисты распрощались со своим продюсером Ульяной Поченко. Позже в интервью на шоу "Алена, блин!" они заявили, что всего в своей карьере добились сами. Такие слова крайне возмутили экс-продюсера дуэта, которая собиралась с ними судиться.