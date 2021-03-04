«Норникель» выделит на развитие Норильска дополнительные 150 млрд рублей

Москва, 4 марта. Средства направят на мероприятия по развитию Норильска, не вошедшие в состав соглашения между компанией и властями. Об этом сообщил президент компании Владимир Потанин.

Соглашения на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года были подписаны 20 февраля 2021 года. Документы касаются сотрудничества между Минвостокразвития, Красноярским краем, Норильском и ПАО «ГМК «Норильский никель» в целях социально-экономического развития Норильска.

Всего в рамках договора предусмотрено 120,1 млрд рублей. Из них 24 млрд рублей — из средств федерального бюджета, 14,8 млрд рублей — из средств консолидированного бюджета Красноярского края и 81,3 млрд рублей — из средств «Норникеля».

Соглашение предполагает реновацию жилищного фонда, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры города. Кроме того, жители Норильска и Дудинки будут переселяться властями в районы с благоприятными условиями проживания.

Совладелец компании «Норникель» Владимир Потанин установил рекорд по богатству среди россиян. Его состояние составило 30 миллиардов долларов.