Песков: шутки Словакии нас не касаются

Москва, 4 марта. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать шутку премьера Словакии об Украине и российской вакцине «Спутник V».

По словам Пескова, слова премьер-министра Словакии Игора Матовича являются не более чем шуткой.

«Это нас не касается», — уточнил пресс-секретарь президента России.

Ранее Матович ответил на вопрос, что страна пообещала России в обмен на вакцину от коронавируса «Спутник V». В шутку он заявил, что Словакия договорилась в ответ передать украинскую часть Закарпатья. Он добавил, что никто никаких условий не выдвигал. В Киеве на шутку обиделись и потребовали извинений от Братиславы.

В соцсетях высмеяли реакцию МИД Украины, который вызвал на беседу временного поверенного в делах Словакии.