Юнармейцы сняли фильм о тружениках тыла ВОВ в рамках конкурса «Два капитана»

Юнармейцы сняли короткометражный фильм о тружениках тыла, которые в годы Великой Отечественной войны ковали оружие Победы. В короткометражке авторы задались вопросами — что такое трудовой подвиг и какова его цена? Есть ли в тылу место для героизма? Найти ответы юнармейцам помогла экспозиция в одном из залов музейного комплекса «Дорога памяти. 1418 шагов к Победе».

По словам юнармейца Егора Шихарева, именно его голос в фильме звучит за кадром. В короткометражке авторам удалось показать высокий моральный дух тружеников тыла, среди которых было много подростков.

«Сегодня я узнал, что такое работать не покладая рук, — рассказал Егор Шихарев. — На заводах трудились мои ровесники. И их моральный дух был высок! Каждый осознавал, как важен его вклад в борьбу с врагом».

Короткометражный фильм стал своеобразной виртуальной экскурсией по залу музейного комплекса «Дорога памяти. 1418 шагов к Победе», посвященного тем, кто ковал Победу в тылу. В первые месяцы войны из Центральной части СССР на Урал, в Сибирь и в Среднюю Азию было эвакуировано более 1,5 тысячи оборонных предприятий и заводов. В связи с всеобщей мобилизацией остро встала проблема рабочих рук. Тогда вся тяжесть легла на плечи женщин и подростков, а то и детей.

Фильм о тружениках тыла — третий. Первый был посвящен защитникам Брестской крепости, второй — подвигу партизан. Всего юнармейцы планируют снять восемь короткометражек. Темы, затронутые в сюжетах, станут основой для будущих литературных произведений и иллюстраций конкурса, организованного «Юнармией» и издательством «Детская литература». В этом году он посвящен 80-летию героических битв и сражений в Великой Отечественной войне.

Чтобы стать участником конкурса, необходимо зайти на сайт издательства «Детская литература», перейти в раздел под названием «Два капитана», заполнить анкету и загрузить свою работу. Главное — успеть сделать это до 15 марта. Специальная комиссия определит призеров в трех номинациях: «Лучший рассказ», «Лучшее поэтическое произведение» и «Лучшая иллюстрация».

Попробовать себя в качестве писателя или иллюстратора может любой школьник в возрасте от 10 до 17 лет. Победителей наградят 1 июня в Москве в рамках Международного дня защиты детей. Их работы опубликуют на официальных сайтах ВВПОД «Юнармия» и издательства «Детская литература».