Песков отреагировал на призывы США «уничтожить программу химоружия» в России

Москва, 4 марта. Россия уничтожила все свое химическое оружие и рассчитывает, что американские коллеги поступят аналогичным образом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Госдепартамент США ранее пригрозил новыми санкциями из-за ситуации с Алексеем Навальным, если Москва не выполнит ряд условий по ликвидации химоружия. Таким образом, американская сторона призвала Россию уничтожить все свои разработки «под международным наблюдением».

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, в свою очередь, отметил, что подобные заявления используются для оказания политического давления. Такого рода обвинения, по его словам, не имеют под собой реальных фактов.