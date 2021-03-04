Песков назвал абсурдной мысль, что Кочарян согласовывал действия с Москвой

Москва, 4 марта. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва считает бывшего президента Армении Роберта Кочаряна дружественным политиком.

Однако, как добавил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, мысль о том, что Кочарян согласует действия с Москвой, совершенно абсурдна.

Экс-президент Армении Роберт Кочарян в четверг дал пресс-конференцию, в ходе которой заявил, что не намерен возглавлять оппозиционное движение в стране. По словам бывшего армянского лидера, оппозиция на сегодняшний день выработала формат и менять его нет никакого смысла.

«Я поддержал этот формат», — сказал Кочарян.

Также бывший президент добавил, что у него нет планов возглавить какую-либо партию.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, бывший президент Армении Роберт Кочарян не исключил, что выдвинет свою кандидатуру на предстоящих выборах премьер-министра.