Хромченко показала тренд, который не подходит «полным» модницам

Москва, 4 марта. Соведущая Александра Васильева в шоу «Модный приговор» Эвелина Хромченко предостерегла представительниц прекрасного пола, не обладающих модельной фигурой. Речь идет о тренде, который вот уже несколько лет радует глаз модниц — костюмах-пальто и платьях-пальто, пошитых из плотной ткани. Весной 2021 года эти наряды снова войдут в моду, однако далеко не всем представительницам прекрасного пола уместно их носить, сообщает Teleprogramma.pro.

«Этот популярный тренд, конечно, в основном прерогатива женщин очень стройных, очень астеничных, вроде нашей сегодняшней героини, потому что такая ткань дико полнит. Если вам хочется такую обновку, это нужно знать и понимать, чтобы потом вы не расстраивались. Предупрежден – значит, вооружен», — заявила Хромченко во время очередного выпуска Модного приговора.

Образ, продемонстрированный на подиуме в прямом эфире телепередачи, также прокомментировал и Александр Васильев. Он обратил внимание на то, что этот стиль напоминает аутфиты принцессы Дианы, которая, как известно, отличалась исключительным вкусом.

Исходя из советов модных гуру, тем, кто хочет подкорректировать свою фигуру и стать визуально стройнее, необходимо обратить внимание на черные пояса-корсеты. Историк моды считает, что они не только зрительно сужают объем талии, но и визуально увеличивают бюст, если надеть их на светлую одежду.

Ранее Хромченко показала совершенно новый тренд в мире моды — топ-бра, также надеваемый поверх платья. Самой ведущей он не нравится, но рассказать о нем она считает необходимым, так как тренд существует и набирает обороты.