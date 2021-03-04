Шоумен Стас Барецкий: Могила Жанны Фриске давно пустует

Москва, 4 марта. Глава «Союза профессиональных ритуальных агентов» Стас Барецкий сообщил ФАН, что, по его сведениям, могила известной российской певицы Жанны Фриске уже давно пустует.

Артист сообщил, что получил эти сведения от друга, работающего на кладбище в Балашихе, где и похоронена Жанна Фриске.

«Он мне сегодня сказал, что Жанны Фриске там уже давно нет, ее выкопали, и тело просто утащили», — заявил собеседник ФАН.

Стас Барецкий уточнил, что не знает, кто именно и зачем забрал останки известной певицы.

«Это либо фанаты, либо сектанты, — выразил предположение шоумен. — Короче, все прощелкали. Эта посадка (у нас захоронение посадкой называется) буквально на третий или четвертый день была вскрыта. Но чтобы не вызывать шумихи, могилу закопали и не предали огласке. Могила на самом деле пустая».

Жанна Фриске ушла из жизни 15 июня 2015 года. Причиной смерти сорокалетней певицы стала неоперабельная опухоль головного мозга. Поклонницы известной артистки каждую зиму устраивают на ее могиле странные ритуалы. По словам работников Николо-Архангельского кладбища в Балашихе, при помощи снега девушки пытаются приворожить возлюбленных. Они добавляют растаявший снег в суп своего избранника.

В снежные дни на могиле Фриске также появляются лепестки роз, в то время как летом там немного тише. Потомственная ведьма Алена Полынь в беседе с ФАН предостерегла девушек от подобных ритуалов.

Ранее Стас Барецкий пожелал удачи режиссеру Валерию Переверзеву, начавшему работать над фильмом «Брат-3», но при этом сообщил, что готов предоставить ему место на кладбище бесплатно.