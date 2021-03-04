Прибалтика побудила РБ допустить размещение на своей территории воинской части ВВС РФ

Минск, 4 марта. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал размещение ВВС РФ в стране на постоянной основе. По его словам, это уже согласовано с главой России Владимиром Путиным.

Регулярное присутствие военных самолетов России на территории Беларусии является серьезным шагом в сторону военной интеграции двух государств.

Долгое время белорусская сторона придерживалась позиции не пускать российские ВВС на свою территорию. До недавних пор Минск выступал в качестве «донора безопасности» на территории Восточной Европы, представляя собой гарант стабильности и мирных договоренностей. Беларусия была против милитаризации региона, поскольку соседние Украина, Польша и Прибалтика боятся регулярного присутствия войск РФ.

Однако ситуация стала стремительно меняться после «беломайдана» в августе 2020 года. Европейские страны не поддержали белорусского президента. Приоритеты Минска сместились, и Александр Лукашенко допустил ввод российских военнослужащих по запросу руководства Беларуси. Затем он предложил организацию совместного дежурства над Беларусией с участием ВВС РФ.

«Конечно, если они (российские самолеты — Прим. автора) смогут базироваться на наших базах и наши ребята будут летать вместе с россиянами, естественно, надо просить тогда и вооружение к этим самолетам», — добавил президент Беларусии.

Соответственно то, чего так остерегались страны Прибалтики, Польша и Украина, теперь становится реальностью. Страны Восточной Европы, отвернувшись от Минска, подвигли Лукашенко заручиться помощью России.

Ранее сообщалось, что Лукашенко предложил разместить российскую боевую авиацию на белорусских аэродромах.