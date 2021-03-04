В Кремле объяснили слова Путина о «хорьковых интересах» организаторов незаконных акций

Москва, 4 марта. Говоря о «хорьковых интересах», президент России Владимир Путин обвинил тех, кто зовет детей на незаконные акции, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Российский лидер, по его словам, упоминал людей, нарушающих закон и призывающих несовершеннолетних выходить на улицы. Кроме того, президент, пояснил Песков, вспомнил о злоумышленниках, которые провоцируют у детей суицидальные наклонности в Сети.

«То есть, говорил он о тех, кто занимается преступной деятельностью», — пояснил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Владимир Путин принял участие в ежегодном расширенном заседании коллегии МВД. В рамках выступления он затронул важные аспекты борьбы с преступностью, в том числе в киберпространстве. По его словам, количество преступлений в IT-отрасли регулярно растет, а правоохранительные органы не успевают вовремя на них реагировать.