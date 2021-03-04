Кочарян не исключил, что будет баллотироваться в премьер-министры Армении

Ереван, 4 марта. Бывший президент Армении Роберт Кочарян не исключил, что выдвинет свою кандидатуру на предстоящих выборах премьер-министра.

В ответ на вопрос, намерен ли он претендовать на высший государственный пост, в частности — на должность премьер-министра, политик заявил, что поучаствует в выборах.

«Да, я претендую на участие и претендую на победу. У меня есть достаточно опыта, чтобы установить прогнозируемость, управляемость и динамичность развития Армении», — заявил Роберт Кочарян.

Отвечая на вопрос, что будет с нынешним премьер-министром Армении Николом Пашиняном, если Кочарян займет пост, политик ответил, что мстительность является уделом слабых людей. Кочарян был президентом Армении с 1998 по 2008 годы.

Ранее президент Армении Армен Саркисян второй раз отказался подписывать указ главы правительства Никола Пашиняна об отставке начальника Генштаба Оника Гаспаряна.